Миланская опера Ла Скала возобновит работу в сентябре

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Миланский оперный театр Ла Скала в понедельник анонсировал свою программу на осенний сезон, сообщает агентство Associated Press.

Театр возобновит работу 12 сентября с концерта для сотрудников медицинских служб. На нем будет исполнена Девятая симфония Бетховена, которая включает в себя "Оду к радости". Осенний театральный сезон продлится до 5 декабря, когда состоится концерт пианиста Даниеля Баренбойма.

Музыкальный директор Ла Скала Рикардо Шайи официально откроет сезон 4 сентября исполнением "Реквием" Верди в Миланском соборе в память о жертвах пандемии коронавируса.

Ожидается, что правила социального дистанцирования как в зале, так и на сцене будут действовать до 21 октября, затем театр намерен вернуться к обычной работе.

Ла Скала - один из самых знаменитых оперных театров в мире. Он был построен в XVIII веке. Труппа театра регулярно выступает с гастролями в разных странах мира.

Италия считается одной из наиболее пострадавших от пандемии европейских стран. В этой стране с начала вспышки зарегистрировано 246 тыс. случаев заболевания коронавирусом, 35 тыс. человек умерли после заражения COVID-19.