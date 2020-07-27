Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:57Заразились
на 27.07В России 818 120+5 635В мире 16 252 541+205 555

Миланская опера Ла Скала возобновит работу в сентябре

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Миланский оперный театр Ла Скала в понедельник анонсировал свою программу на осенний сезон, сообщает агентство Associated Press.

Театр возобновит работу 12 сентября с концерта для сотрудников медицинских служб. На нем будет исполнена Девятая симфония Бетховена, которая включает в себя "Оду к радости". Осенний театральный сезон продлится до 5 декабря, когда состоится концерт пианиста Даниеля Баренбойма.

Музыкальный директор Ла Скала Рикардо Шайи официально откроет сезон 4 сентября исполнением "Реквием" Верди в Миланском соборе в память о жертвах пандемии коронавируса.

Ожидается, что правила социального дистанцирования как в зале, так и на сцене будут действовать до 21 октября, затем театр намерен вернуться к обычной работе.

Ла Скала - один из самых знаменитых оперных театров в мире. Он был построен в XVIII веке. Труппа театра регулярно выступает с гастролями в разных странах мира.

Италия считается одной из наиболее пострадавших от пандемии европейских стран. В этой стране с начала вспышки зарегистрировано 246 тыс. случаев заболевания коронавирусом, 35 тыс. человек умерли после заражения COVID-19.

Италия Милан Ла Скала

Новости
Умершие знаменитости

Голливудская актриса Оливия де Хэвилленд умерла на 105-м году жизни

Голливудская актриса Оливия де Хэвилленд умерла на 105-м году жизни

В Британии заявили о риске превращения страны в "культурную пустыню"

В Британии заявили о риске превращения страны в "культурную пустыню"

"Золотую Маску" перенесли на 30 октября

Памятник работорговцу в Бристоле заменили статуей противницы расизма

Памятник работорговцу в Бристоле заменили статуей противницы расизма

Бэнкси нарисовал крыс в лондонском метро

Эрдоган гарантировал Путину, что туристов будут пускать в Святую Софию

Эрдоган гарантировал Путину, что туристов будут пускать в Святую Софию

Картина Роя Лихтенштейна продана на аукционе Christie's за $46 млн

Актриса из сериала "Хор" пропала без вести во время отдыха с сыном на озере

Московские театры не откроются 1 августа, несмотря на разрешение мэра

Московские театры не откроются 1 августа, несмотря на разрешение мэра
Дело "Седьмой студии"

Четверть россиян считают обоснованным уголовное преследование Серебренникова

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');