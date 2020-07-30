Театры спросили, какие сцены Роспотребнадзор считает "массовыми"

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Театры попросили Роспотребнадзор уточнить понятие "массовых сцен", поскольку ведомство разрешило им работать, но исключить массовые сцены для сдерживания эпидемии коронавируса. О просьбе рассказал гендиректор - художественный руководитель "Геликон-оперы" Дмитрий Бертман.

Одним из инициаторов обращения по уточнению рекомендаций Роспотребнадзора стал гендиректор Большого театра Большого театра Владимир Урин. Также работой по вопросу о проведении спектаклей с массовыми сценами занимается Минкультуры.

Руководитель "Геликон-оперы" отметил, что массовость в том числе определяется размерами театральной сцены: "у одного театра маленькая сцена, у другого побольше, у Большого театра огромная".

"Мы предлагаем такой вариант сейчас сделать математический. Такие правила ввести, чтобы площадь сцены была поделена на то количество людей, которые могут находиться на сцене и этим самым определить массовость", - добавил Бертман.

Он отметил, что "одно дело сократить массовость, адаптировать мизансцены, что нехорошо, но другое дело - просто исключить". Он убежден, что в случае полного запрета массовых сцен музыкальные театры не смогут работать: "Тогда мы просто полностью становимся иждивенцами государства или просто мы теряем профессию".

Бертман предупредил также, что рекомендация по отказу от массовых сцен может также привести к оптимизации в театрах, если решения будут принимать "не совсем культурные люди".

Минкультуры и Роспотребнадзор подготовили рекомендации для театров и концертных залов по работе в условиях пандемии. Поющим и говорящим артистам на репетиции нужно будет соблюдать дистанцию не менее четырех метров. Хоровые и массовые сцены из репертуара велено исключить. Зрителям разрешат находиться в зале только в маске.