Под Новгородом разобрали и собрали заново деревянный храм XVI века

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Реставраторы полностью разобрали и собрали заново уникальную церковь Успения Богородицы XVI века в новгородском музее народного деревянного зодчества "Витославлицы".

Как сообщили "Интерфаксу" в Новгородском государственном музее-заповеднике (ГМЗ), операция по разборке и сборке церкви заняла у специалистов около года. Необходимость столь кардинальных мер ученые объяснили тем, что многие из древних бревен за столетия превратились в труху и требовали срочной замены.

В ходе ремонтно-восстановительных работ реставраторы заменили сгнившие бревна свежей древесиной, специально заготовленной в карельских лесах.

Реставрация Успенской церкви проводилась в рамках первой комплексной реставрации "Витославлиц". Стоимость примерно двухлетних работ составила около 1 млрд рублей. Реставрация проводится на средства кредита Международного банка реконструкции и развития.

Почти 30-метровый Успенский храм был построен в новгородской деревне Курицко в 1595 году и чудом сохранился до наших дней. В 1964 году церковь была перевезена в окрестности Великого Новгорода, где стала первым экспонатом "Витославлиц".

Успенская церковь стала первым памятником музея, который реставраторы подвергли так называемой полной переборке.