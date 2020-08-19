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В Минкультуры РФ пообещали обойтись без "шахматной" рассадки в театрах

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Министерство культуры РФ считает оптимальным начать театральный сезон в сентябре и не будет предлагать "шахматную" рассадку зрителей, сообщила "Интерфаксу" в среду заместитель министра культуры РФ Алла Манилова.

"Мы подходим к обычному, штатному старту театрального сезона в сентябре. В целом, это будет середина сентября, для некоторых театров может чуть позже", - сказала Манилова.

Она подчеркнула, что единого дня открытия театрального сезона, как с музеями, не будет. "Каждый театр определится самостоятельно. Сейчас завершается репетиционный период, в том числе идут репетиции больших премьер. Также идут сборы трупп в театрах", - отметила замминистра.

Что касается рассадки зрителей в залах, то здесь, по словам Маниловой, есть общая, разумная точка зрения как у министерства, так и Роспотребнадзора, всего театрального сообщества.

"В конце августа мы выходим на Роспотребнадзор с предложениями по рассадке зрителей. Наше предложение точно не будет повторять шахматную рассадку. Будет ли это 60 на 40 или 70 на 30, но какие-то ограничения будут. Но мы делаем наиболее оптимальный вариант", - подчеркнула Манилова.

Минкультуры РФ

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