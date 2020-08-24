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Победителей премии "ТЭФИ-Летопись Победы" наградили в Москве

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - В московском театре Et Cetera в понедельник прошла церемония награждения победителей всероссийской телевизионной премии "ТЭФИ-Летопись Победы" 2020, учрежденной Фондом "Академия Российского телевидения" (АРТ).

В финале церемонии гендиректор фонда Этери Левиева сообщила, что по решению правления АРТ специальный приз - Бронзовый Орфей - "За выдающийся вклад в развитие российского телевидения" присужден телеведущему Леониду Якубовичу, который 31 июля отметил свой 75-летний юбилей.

Лучшим телевизионным художественным фильмом по версии Всероссийской премии "ТЭФИ-Летопись Победы" в 2020 году стала картина "Семь пар нечистых" режиссера Кирилла Белевича. Также за этот приз боролись финалисты премии: картина "Три дня до весны" киностудии "Ленфильм" и "Т-34" производства "Марс Медиа Энтертейнмент", "Амедиа Продакшн", телеканала "Россия 1" студии "ТРИТЭ" Никиты Михалкова при поддержке Фонда кино (телеканал-вещатель "Россия 1").

В номинации "Телевизионный художественный сериал" о войне победил проект "Зорге" режиссера Сергея Гинзбурга, который и получил награду в ходе церемонии, оставив позади также вышедших в финал премии "Смерш" и "Чёрные бушлаты".

Лучшим режиссером телевизионного фильма/сериала в этом году стал Алексей Сидоров за "Т-34". В этой номинации в финал "ТЭФИ-Летопись Победы" также вышли Александр Касаткин с военным детективом "Три дня до весны" и Алексей Козлов с военной драмой "Спасти Ленинград".

Лучшей актрисой телевизионного художественного фильма/сериала названа Ирина Старшенбаум за роль в "Т-34". Также в финал в этой номинации вышли Екатерина Климова - "По законам военного времени 3" и Виктория Исакова - "Зорге".

Лучшим актером телевизионного художественного фильма/сериала назван Александр Панкратов-Чёрный за роль в сериале "По законам военного времени 3". Он оставил позади финалистов премии: Александра Петрова с главной ролью в "Т-34" и Андрея Мерзликина с ролью в картине "Танки".

В номинации "Телевизионным документальный фильм" победителем стала работа "Война и мир Даниила Гранина". Он оставил позади двух других финалистов премии: "Дом, в который вернулось детство" и "Скорбное эхо блокады. Лев Раков".

Лучшим телевизионным короткометражным фильмом стала работа "Параллельные миры одной войны". Также в финал вышли ещё две короткометражки: "Одна строка в донесении" и "Бан-Сен-Жан. Голоса из прошлого".

Лучшим оператором телевизионного фильма/сериала жюри премии назвало Елену Иванову за работу над фильмом "Несокрушимый". Также на победу в этой номинации претендовали: Андрей Найденов за фильм 'Семь пар нечистых" и Михаил Милашин за работу над "Т-34".

Победительницей в номинации "Репортёр" стала Анастасия Тэммо из Великого Новгорода за сюжет "Блокадный дневник Леши Матвеева", информационным сюжетом стал "Берлин. Репортаж к 70-летию открытия Мемориала советским воинам в Трептов-парке".

Конкурс "ТЭФИ-Летопись Победы" учрежден Академией Российского телевидения, его целью, по замыслу организаторов, является формирование единого информационного пространства для сохранения памяти о Героях Великой Отечественной и Второй мировой Войны - фронтовиках, защитниках, участниках, ветеранах войны и тружениках тыла.

В состав жюри вошли президент Фонда "Академия Российского телевидения" Александр Акопов и члены АРТ: телеведущая Екатерина Андреева, сценарист и продюсер Дмитрий Барщевский, кинооператор, президент гильдии кинооператоров России Илья Демин, кинорежиссер, народный артист России Николай Досталь, первый заместитель гендиректора ВГТРК Андрей Кондрашов, директор дирекции историко-публицистических программ телеканала ОТР Леонид Млечин, журналист Владимир Молчанов, телеведущий, спортивный комментатор и продюсер Кирилл Набутов. Также в составе жюри были актер, заслуженный артист РФ Даниил Спиваковский, телеведущая Екатерина Стриженова и режиссер, народный артист РФ Владимир Хотиненко. Всего на конкурс поступило 219 работ, 30 из которых вышли в финал в 10 номинациях.

ТЭФИ

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