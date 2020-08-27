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Выход фильма "Цой" в прокат перенесли на неопределенный срок

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Выход картины "Цой", посвященной лидеру группы "Кино" Виктору Цою, перенесен на неопределенный срок, ранее предполагалось, что картина выйдет в прокат 3 сентября, сообщил на пресс-конференции режиссер картины Алексей Учитель.

"С фильмом "Цой": 3 сентября мы намечали начать прокат вместе с Sony Pictures (прокатчик картины) и сейчас приняли совместное решение эту дату поменять", - сказал режиссер картины.

Как позже уточнили в пресс-службе Sony Pictures, дата выхода картины еще не определена: "Дата выхода в прокат в России: скоро в кино".

Кроме того, Учитель сообщил, что выход картины "Стрельцов", запланированный на 24 сентября, также под вопросом.

"В прокат мы должны выпускать, это уже скорее проблемные вещи, два наших больших проекта - это фильм "Стрельцов, который уже готов и должен был выйти 16 апреля, но коронавирус сбил планы, сейчас он стоит на 24 сентября, но я призываю сопродюсеров проекта и всех подумать. Надо менять дату, потому что этот фильм не может пройти в мягко-среднем режиме, надо найти правильное число", - сказал Учитель.

Ранее предполагалось, что фильм Учителя "Цой" выйдет в российский прокат 3 сентября. Картина выходит в прокат через 30 лет после аварии, в которой погиб музыкант.

Главные роли в картине сыграли Евгений Цыганов, Паулина Андреева, Марьяна Спивак, Игорь Верник, Надежда Калеганова, Инга Тропа, Артурс Скрастиньш, Илья Дель и Виталий Коваленко. Съёмки картины начались в июле 2019 года. В фильме будут показаны вымышленные события июля и августа 1990 года, а главным героем станет водитель "Икаруса", участвовавший в смертельном ДТП.

Виктор Цой погиб в автокатастрофе 15 августа 1990 года. ДТП произошло на 35 километре трассы "Слока - Талси" под Тукумсом в Латвии, в нескольких десятках километров от Риги. По одной из версий, Цой заснул за рулём, после чего его "Москвич" вылетел на встречную полосу и столкнулся с автобусом "Икарус".

Алексей Учитель Виктор Цой

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