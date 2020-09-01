Минкультуры не получало протест сына Цоя против показа фильма Учителя

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Обращение сына музыканта Виктора Цоя Александра с просьбой запретить выход в прокат фильма Алексея Учителя "Цой", посвященного лидеру группы "Кино", в Минкультуры РФ не поступало, сообщили в министерстве.

"Прокатное удостоверение фильм получил. Обращения пока не поступало", - сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе Минкультуры РФ.

Сын музыканта ранее сообщил, что направил руководству страны письмо с просьбой остановить выход фильма "Цой" в прокат.

Как написал Цой в фейсбуке, "создатели фильма не один год игнорируют прямые возражения насчет его содержания. Сейчас они начали промо-кампанию в СМИ и постоянно крутят фактами, а иногда и прямо врут, что мы договорись и с правами у них все в порядке. Это не так".

Он подчеркнул, что рассказанная история в фильме "полностью вымышленная, кроме факта гибели моего отца в аварии в Латвии в 1990 году".

"Я говорю не только от себя, но и от лица близких людей моего отца и моей мамы - дедушки Роберта Максимовича Цоя, Натальи Разлоговой, Юрия Каспаряна, Игоря Тихомирова. Мы против такого фильма и против его выхода в прокат", - добавил он.

Картина Учителя "Цой" выходит в прокат через 30 лет после аварии, в которой погиб музыкант. Съемки картины начались в июле 2019 года. В фильме будут показаны вымышленные события июля и августа 1990 года, а главным героем станет водитель "Икаруса", участвовавший в смертельном ДТП. Главные роли в картине сыграли Евгений Цыганов, Паулина Андреева, Марьяна Спивак, Игорь Верник, Надежда Калеганова, Инга Тропа, Артурс Скрастиньш, Илья Дель и Виталий Коваленко.

Цой погиб в автокатастрофе 15 августа 1990 года. ДТП произошло на 35-м километре трассы Слока - Талси в Латвии, в нескольких десятках километров от Риги. По одной из версий, Цой заснул за рулем, после чего его "Москвич" вылетел на встречную полосу и столкнулся с автобусом "Икарус".