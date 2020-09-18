Главный приз "Кинотавра" получил фильм "Пугало"

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - В Сочи подвели итоги открытого российского кинофестиваля "Кинотавр".

Главного приза кинофестиваля удостоена картина "Пугало" режиссера Дмитрия Давыдова.

Призы получили: за лучшую режиссуру - Филипп Юрьев, фильм "Китобой", за лучший дебют - режиссер Анастасия Пальчикова, фильм "Маша", за лучшую женскую роль - Валентина Романова-Чыскыырай за роль в фильме "Пугало".

Приз за лучшую мужскую роль вручили Владимиру Анохову за роль в фильме "Китобой", приз за лучшую операторскую работу получил Николай Желудович за фильм "Трое" Анны Меликян, приз имени Г.Горина за лучший сценарий присужден картине "Конференция" режиссера и сценариста Ивана Твердовского.

Приз имени Таривердиева вручен автору оригинальной музыки к фильму "Человек из Подольска", режиссер Семен Серзин, приз имени Д.Дондурея - фильму "Пугало" режиссера Дмитрий Давыдов, приз гильдии киноведов и кинокритиков России - картине "Китобой" режиссера Филиппа Юрьева.

31-й открытый российский кинофестиваль "Кинотавр" проводится в Сочи с 11 по 18 сентября.