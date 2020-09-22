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Неизвестную пленку со съемок фильма "Андрей Рублев" выставят на торги

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Неизвестную ранее пленку-кинолетопись, сделанную на съемках фильма "Андрей Рублев" режиссера Андрея Тарковского, выставят на торги в Москве, сообщили в пресс-службе аукционного дома "12й стул".

Отмечается, что пленка никогда не демонстрировалась публично.

В кинолетописи, сделанной на съемках фильма, как рассказали в пресс-службе, запечатлены все участники съемочного процесса. "Режиссер Андрей Тарковский и поэт Николай Глазков (который сыграл "летуна Егорку") катаются на лодочке на озере, Тарковский ездит на лошади. На пленке появляются актеры фильма Анатолий Солоницын, Михаил Кононов, Иван Лапиков, Юрий Назаров, Болот Бейшеналиев, директор фильма (и исполнительница роли матери Иисуса) Тамара Огородникова и даже оператор Вадим Юсов", - добавили в пресс-службе.

Лот состоит из трех бобин, общим хронометражем 33 минуты 04 секунды. Как уточнили в аукционном доме, особенность пленки такова, что с нее нельзя отпечатать копии для показа. Кинолетопись, которая снималась во Владимире, вблизи церкви Покрова-на-Нерли, а затем в Изборске под Псковом весной-летом 1965 года и весной 1966 года неизвестна широкой публике.

На отдельных кадрах фильма можно увидеть подготовку к ключевым эпизодам фильма, в том числе сцену полета на воздушном шаре, которая станет прологом фильма, разговор Андрея Рублева и Феофана Грека (новелла "Страсти по Андрею"), нападение татар на Владимир (новелла "Набег"), сцена перед поднятием колокола (новелла "Колокол").

Андрей Тарковский Андрей Рублев

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