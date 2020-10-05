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Умер один из основателей арт-группы "Митьки" Владимир Тихомиров

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Один из основателей арт-группы "Митьки" Владимир Тихомиров скончался в Санкт-Петербурге на 70-м году жизни.

О смерти Тихомирова сообщил в фейсбуке его брат Виктор, не уточнив причину смерти.

"Митьки" – группа художников из Санкт-Петербурга, сложившаяся в 1980-х годах и названная по имени одного из основателей Дмитрия Шагина. Простодушная живопись "Митьков" стала одной из главных составляющих ленинградского культурного андеграунда конца XX в. Свое кредо "митьки" сформулировали во фразе "Митьки никого не хотят победить, поэтому они завоюют весь мир".

Истоки "Митьков" – ленинградская школа живописи, но художники переосмысливали ее и добавляли собственные изобразительные средства. "Митьки" решали не только задачи чистого искусства, но и создали целую мифологию. Художники арт-группы явились отражением существования для целого поколения "дворников и сторожей", идущих вслед за ними интеллектуалов или пытающихся быть интеллектуалами, "несогласных", тех, кому на рубеже 1980-1990-х годов не было еще и двадцати лет.

Владимир Тихомиров Петербург Митьки

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