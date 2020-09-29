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Нижегородские артисты из-за запрета театров покажут шоу в автобусе

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Поскольку в Нижегородской области до сих пор запрещена работа театров, артисты творческого объединения "Нетеатр" решили дать спектакль в движущемся автобусе, где рассчитывают собрать несколько десятков зрителей.

Пандемия коронавируса

Пьеса "Автобус" написала специально для этого случая, говорится на странице проекта во "ВКонтакте".

Художественный руководитель "Нетеатра" Дмитрий Сухотерин уточнил "Интерфаксу", что это вынужденная мера. Артисты восприняли идею с воодушевлением, но ставить постановку на поток ему не хотелось бы.

"В Нижнем Новгороде около 15 частных театров, мы уже трижды с коллегами направляли обращение к властям с просьбой о разрешении на работу, но получали ответ, что возобновление деятельности учреждений возможно только на третьем этапе", - сказал он.

По его словам, у спектакля будет 30 зрителей. Пока актеры будут играть, автобус будет ездить по центру Нижнего Новгорода.

"Билетов на подобную площадку мы продали в три раза меньше, чем обычно у нас бывает зрителей в зале. Цена на билеты не может быть дорогой из-за специфики места. К тому же, платим аренду за автобус, в постановке задействованы восемь актеров, есть затраты на реквизит, мы платим налоги", - объяснил Сухотерин.
Нижегородская область находится на втором этапе снятия ограничений, театры, в том числе и государственные, не работают.

Хроника коронавируса. Сентябрь.

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Хроника 09 января – 29 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
Нетеатр Нижний Новгород Нижегородская область коронавирус Дмитрий Сухотерин

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