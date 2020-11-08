Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:15Заразились
на 08.11В России 1 774 334+20 498В мире 49 832 675+509 848

Жванецкого похоронят в понедельник в Москве

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Писателя Михаила Жванецкого, скончавшегося в пятницу на 87-м году жизни, похоронят в Москве 9 ноября, церемония будет закрытой, сообщил в воскресенье "Интерфаксу" представитель писателя Олег Сташкевич.

"Похороны пройдут завтра, но прощания не будет по понятным причинам, мероприятие полностью будет закрытое. Завтра и в Москве", - сказал собеседник агентства.

О смерти Жванецкого стало известно 6 ноября.

Писатель-сатирик родился 6 марта 1934 года в Одессе. Он написал множество получивших всенародную любовь миниатюр и зарисовок, с которыми выступал он сам и его коллеги по сцене. Среди самых известных зарисовок - "Рассказ подрывника", "Авас", "Я видел раков", "Собрание на ликеро-водочном заводе". По многочисленным произведениям Жванецкого созданы спектакли и изданы книги. Среди его книг - "Моя Одесса" (1993), "Год за два" (1987), "Встречи на улицах" (1980). В 2012 году стал Народным артистом России.

В октябре 2020 года Жванецкий принял решение уйти со сцены из-за возраста.

Михаил Жванецкий

Новости по теме

Новости

System of a Down выпустила две песни в поддержку Карабаха

Умершие знаменитости

Умер Михаил Жванецкий

Умер Михаил Жванецкий
Умершие знаменитости

В Италии умер актер Джиджи Пройетти

В Италии умер актер Джиджи Пройетти

В Роттердаме поезд метро после аварии повис на Хвосте Кита

В Роттердаме поезд метро после аварии повис на Хвосте Кита
Пандемия коронавируса

Мачу-Пикчу возобновил прием туристов после почти восьми месяцев перерыва

Мачу-Пикчу возобновил прием туристов после почти восьми месяцев перерыва
Умершие знаменитости

Скончался Шон Коннери

Скончался Шон Коннери

Что случилось этой ночью: среда, 28 октября

Режиссер Роман Виктюк госпитализирован из-за коронавируса

Режиссер Роман Виктюк госпитализирован из-за коронавируса

"Известия Hall" закрыли из-за нарушения мер профилактики коронавируса

"Известия Hall" закрыли из-за нарушения мер профилактики коронавируса

Неизвестные облили и повредили экспонаты на Музейном острове в Берлине

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');