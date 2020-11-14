Джигарханяна похоронят на Ваганьковском кладбище рядом с дочерью

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Народного артиста СССР Армена Джигарханяна похоронят на Ваганьковском кладбище, сообщил "Интерфаксу" в субботу друг артиста Артур Согомонян.

"Прощание пройдет во вторник в 12 часов в театре Джигарханяна, если разрешат власти, пока это предварительная информация, мы пытаемся получить разрешение. Похоронят на Ваганьковском кладбище, где дочь Армена Борисовича", - рассказал он.

Джигарханян скончался на 86-м году жизни в субботу.

В апреле 2018 года артист был госпитализирован в одну из столичных клиник с инфарктом, находился в коме. После он восстановился и вернулся к репетициям в театре. Затем последовало еще несколько госпитализаций, врачи подозревали гипертонический криз и невралгию, но серьезных заболеваний не выявляли. После он неоднократно проходил плановые обследования в больницах.