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Хроника последних дней СССР

Театр Джигарханяна сменил название

Театр Джигарханяна сменил название
Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Московский театр Джигарханяна меняет название и репертуар. Он теперь называется "Прогресс. Сцена Армена Джигарханяна", а его репертуар станет более молодежным и динамичным, сообщил на пресс-конференции художественный руководитель театра Сергей Газаров.

Первой премьерой этого сезона в октябре будет постановка "Балалайкин и К" режиссером которой станет Газаров.

По его словам, ребрендинг затронет, логотип, сцену, здание - снаружи и изнутри, и перемены затронут всё.

"Будет обновляться, прежде всего, репертуарная политика, я считаю это самым важным элементом в начале, когда ты определяешь путь - о чем ты будешь разговаривать со зрителем", - сказал Газаров. Он добавил, что в репертуаре появятся пьесы "сегодняшние, понятные людям", а театр переориентируется на молодежную аудиторию.

В название и логотип театра решили вернуть слово "Прогресс", поскольку театр размещается в здании бывшего кинотеатра "Прогресс".

"Мы решили вернуть название, потому что мы тоже хотим прогрессировать и будем прогрессировать", - добавил Газаров.

"Главным было сохранить имя Армен Борисовича, все-таки 25 лет этот человек со своей вулканической энергией, которой он засеял все в театре, человек, который его создал. Нам показалось, что "Прогресс. Сцена Армена Джигарханяна" это будет новая жизнь этого театра, в ускоренном, в энергетическом, в прорывном смысле, в очень провокационном, резком, может быть, направлении, но это то, что заложил Армен Борисович, поэтому там такое богатство, что не надо от него отказываться, а развить дальше то, ту энергетику, которой он заселил театр", - объяснил худрук.

В 2021 году в театр поступило около десяти новых актеров, труппа продолжит принимать и обучать новых людей. Зрительный зал будет модернизирован.

Народный артист СССР Армен Джигарханян руководил драматическим театром своего имени с 1996 года. Он умер 14 ноября 2020 года в возрасте 85 лет.

Прощание с Арменом Джигарханяном

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Похороны актера, художественного руководителя Московского драматического театра Армена Джигарханяна на Ваганьковском кладбищеЦеремония прощания в Московском драматическом театреВо время похорон на Ваганьковском кладбищеПевец Бедрос Киркоров (на первом плане) после похорон Армена ДжигарханянаХудожник Никас Сафронов Возложение цветов к портрету артиста в Московском драматическом театреПевец Александр РозенбаумАктер Александр Пашутин во время церемонии прощанияГенеральный директор Большого московского цирка Эдгард Запашный Вынос гроба после церемонии прощания с актером Арменом ДжигарханяномГлава Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Езрас Нерсисян Во время церемонии прощания в Московском драматическом театре
Похороны актера, художественного руководителя Московского драматического театра Армена Джигарханяна на Ваганьковском кладбище
Москва Армен Джигарханян Театр Джигарханяна Сергей Газаров

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