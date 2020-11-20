ЮНЕСКО предложила помочь сохранить культурное наследие Нагорного Карабаха

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - ЮНЕСКО хочет помочь сохранить объекты культурного наследия в Нагорном Карабахе и направить туда специальную миссию, сообщается на сайте организации.

В сообщении организации говорится, что ее генеральный директор официально предложила техническую поддержку ЮНЕСКО, "которая не могла посетить эти зоны к настоящему дню... и которая может, с соглашения всех заинтересованных сторон, провести предварительные работы на месте, чтобы составить перечень самых важных культурных ценностей".

Предложение генерального директора организации Одри Азуле последовало после ее встречи с представителями Армении и Азербайджана. Азуле приветствовала соглашение стран о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Чтобы создать необходимые условия для миссии в Карабахе, ЮНЕСКО планирует работать со всеми заинтересованными партнерами, и уже начала консультации на высоком уровне с государствами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

Ранее Баку обвинил армян в незаконном вывозе из Карабаха исторических памятников и пообещал обратиться по этому вопросу в ЮНЕСКО.