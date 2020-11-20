Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:45Заразились
на 20.11В России 2 039 926+24 318В мире 56 898 415+650 433

Путин призвал сохранить памятники и святыни в Карабахе

Путин призвал сохранить памятники и святыни в Карабахе
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Исторические и религиозные святыни в зоне карабахского конфликта должны быть сохранены, в процессе должно быть задействовано ЮНЕСКО, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Особо хотел бы сказать о защите исторических памятников и религиозных святынь, причем как азербайджанских, так и армянских. Этот вопрос имеет важное, важное нравственное человеческое измерение. Полагаю, что здесь весьма востребовано подключение ЮНЕСКО", - сказал Путин на совещании по российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе.

Путин отметил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев готов обеспечить доступ к религиозным объектам в Нагорном Карабахе представителям как армянской стороны, так и азербайджанской. Он подчеркнул, что российские миротворцы в контакте с обеими сторонами должны наладить необходимый режим работы по доступу граждан к религиозным объектам.

Президент РФ заявил, что помощь жителям Нагорного Карабаха является приоритетной для России, для решения проблем в регионе создается межведомственный центр гуманитарного реагирования. "Знаю, что с учетом стоящих перед центром задач сейчас формируются его специализированные подразделения", - добавил Путин.

Он отметил четкую и слаженную работу российских миротворцев в Нагорном Карабахе. По словам президента, оперативно проведенное разминирование позволило установить хорошую надежную связь в регионе, а развертывание российских миротворческих сил - остановить кровопролитие и избежать новых жертв.

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе

10
Хроника 27 сентября – 20 ноября 2020 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Владимир Путин Нагорный Карабах

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Клинику "Чайка" в "Москва-Сити" закрыли за сокрытие пациентов с COVID

ДТП с участием Михаила Ефремова

После суда над Ефремовым возбуждены три дела о лжесвидетельстве

Бывший глава Росграницы приговорен к десяти годам колонии

"Ведомости", Forbes и "Собеседник" обжалуют решение по иску Керимова

В Ингушетии тетя осуждена за истязание племянницы до ампутации руки

Пандемия коронавируса

Массовую COVID-вакцинацию в РФ планируют запустить в течение 2 недель

Массовую COVID-вакцинацию в РФ планируют запустить в течение 2 недель

В Петербурге арестовали мужчину за убийство из-за замечания о маске

Для законопроекта о цензуре на YouTube проведут нулевое чтение с экспертами

Для экс-главы района Подмосковья Шестуна запросили 20 лет колонии

Для экс-главы района Подмосковья Шестуна запросили 20 лет колонии
Экономический кризис

S7 на два года сократит зарплаты пилотов

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');