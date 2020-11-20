Путин призвал сохранить памятники и святыни в Карабахе

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Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Исторические и религиозные святыни в зоне карабахского конфликта должны быть сохранены, в процессе должно быть задействовано ЮНЕСКО, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Особо хотел бы сказать о защите исторических памятников и религиозных святынь, причем как азербайджанских, так и армянских. Этот вопрос имеет важное, важное нравственное человеческое измерение. Полагаю, что здесь весьма востребовано подключение ЮНЕСКО", - сказал Путин на совещании по российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе.

Путин отметил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев готов обеспечить доступ к религиозным объектам в Нагорном Карабахе представителям как армянской стороны, так и азербайджанской. Он подчеркнул, что российские миротворцы в контакте с обеими сторонами должны наладить необходимый режим работы по доступу граждан к религиозным объектам.

Президент РФ заявил, что помощь жителям Нагорного Карабаха является приоритетной для России, для решения проблем в регионе создается межведомственный центр гуманитарного реагирования. "Знаю, что с учетом стоящих перед центром задач сейчас формируются его специализированные подразделения", - добавил Путин.

Он отметил четкую и слаженную работу российских миротворцев в Нагорном Карабахе. По словам президента, оперативно проведенное разминирование позволило установить хорошую надежную связь в регионе, а развертывание российских миротворческих сил - остановить кровопролитие и избежать новых жертв.