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Большой театр аннулировал электронные билеты на новогоднего "Щелкунчика"

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Билеты на декабрьские показы балета "Щелкунчик" В Государственном академическом Большом театре, купленные в кассе, останутся действительными, электронные билеты будут отменены, а деньги за них вернут автоматически, сообщили в ГАБТ.

"Электронные билеты на представления балета "Щелкунчик", которые состоятся 23 декабря (19:00), 24 декабря (19:00), 26 декабря (12:00, 19:00), 27 декабря (12:00, 19:00), 29 декабря (12:00, 19:00), 30 декабря (12:00, 19:00), 31 декабря (12:00, 18:00), купленные в период предварительной продажи на сайте театра, признаются недействительными и будут отменены в автоматическом режиме", - говорится в сообщении, распространенном в соцсетях театра.

Уточняется, что возврат денежных средств будет произведен на банковские карты, которые использовались при покупке билетов в срок не позднее 10 дней после даты, когда спектакль должен был состояться.

При этом, билеты на представления балета "Щелкунчик", показ которого состоится в те же даты, купленные в кассах театра в период предварительной продажи с 7 ноября 2020 года, признаются действительными, и зрители смогут по ним попасть в театр.

Ранее глава министерства культуры РФ Ольга Любимова подписала приказ, согласно которому максимальная заполняемость зрительного зала в федеральных учреждениях культуры не сможет превышать 25% от количества мест в зале.

Балет "Щелкунчик" – главная новогодняя постановка в Большом театре. Либретто Юрия Григоровича по одноименной сказке Эрнста Теодора Амадея Гофмана (с использованием мотивов сценария Мариуса Петипа). Премьера состоялась на Исторической сцене в 1966 году.

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