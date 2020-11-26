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В Петербурге рухнула крыша исторического корпуса завода "Красный треугольник"

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга организовала проверку по факту обрушения крыши на территории бывшего завода "Красный треугольник", здания которого являются памятником. Об этом сообщает в четверг пресс-служба надзорного ведомства.

Прокуратура оценит, насколько собственник соблюдает требования федерального законодательства об охране объектов культурного наследия и обеспечении сохранности государственного имущества. Вопрос о принятии мер прокурорского реагирования будет решен после завершения проверки.

Ранее градозащитники опубликовали во "ВКонтакте" фото с места обрушения, которое произошло, по их данным, в четырехэтажном корпусе № 8. Активисты полагают, что инцидент произошел из-за халатного выполнения охранных обязательств и разгула мародеров.

"Крыша рухнула ровно в том месте, где в 2018-2019 годах преступники срезали металлоконструкции, поддерживающие ее", - сообщается в группе "Красного треугольника".

В публикации отмечается, что в 2011 году таким же образом в связи со спилом несущих конструкций рухнула крыша корпуса №4. А в 2019 и 2020 годах были срезаны ради сдачи в металлолом части корпусов №22 и 26.

"Красный треугольник" – первая в России фабрика по изготовлению изделий из резины, основана в 1860 году. Производство успешно работало до 1990-х годов, в 2002 году по решению суда предприятие признали банкротом. В настоящее время территория завода принадлежит ЗАО "Музей" и ООО ПСГ-СПБ "Красный треугольник". В отдельных корпусах промзоны работают несколько обувных фирм, офисы, мастерские, спортивные центры, фото- и музыкальные студии. Таким образом, около 60% зданий на территории "Красного треугольника" отремонтированы и поддерживаются, а остальные заброшены.

Комплекс завода, насчитывающий около 150 корпусов, расположен на набережной Обводного канала Петербурга. Имеет статус выявленного объекта культурного наследия.

Петербург Красный треугольник

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