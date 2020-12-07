Рената Литвинова заболела коронавирусом

Актриса Рената Литвинова Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Актриса театра и кино, режиссер Рената Литвинова сообщила, что заболела коронавирусом.

"Едва завершив монтаж разговора с актерами, учителями, врачами, даже с моей мамой, - как важно беречь друг друга, - я тут же заболела COVID-19 и теперь боюсь еще больше за всех наших возрастных любимых: за свою маму, за мам и пап своих взрослых друзей, за самых беспомощных", - написала Литвинова в инстаграме.

В России за последние сутки зарегистрировано еще 28 142 случая заражения коронавирусном. За весь период пандемии в стране зафиксировано 2 488 912 заразившихся.