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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:58Заразились
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Рената Литвинова заболела коронавирусом

Рената Литвинова заболела коронавирусом
Актриса Рената Литвинова
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Актриса театра и кино, режиссер Рената Литвинова сообщила, что заболела коронавирусом.

"Едва завершив монтаж разговора с актерами, учителями, врачами, даже с моей мамой, - как важно беречь друг друга, - я тут же заболела COVID-19 и теперь боюсь еще больше за всех наших возрастных любимых: за свою маму, за мам и пап своих взрослых друзей, за самых беспомощных", - написала Литвинова в инстаграме.

В России за последние сутки зарегистрировано еще 28 142 случая заражения коронавирусном. За весь период пандемии в стране зафиксировано 2 488 912 заразившихся.

Хроника 09 января – 07 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
Рената Литвинова коронавирус

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