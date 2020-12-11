Онлайн-аудитория музеев в РФ за год в 4 раза превысила посещаемость

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Онлайн-аудитория федеральных музеев из-за пандемии коронавируса за год в четыре раза превысила показатели по реальным посетителям, сообщила статс-секретарь, замминистра культуры РФ Алла Манилова.

"Культурная пауза, вызванная коронавирусной ситуацией, породила высочайший спрос на культурный контент. Выяснилось, что в музей хотят ходить – и с удовольствием ходят онлайн – миллионы посетителей. Онлайн-аудитория за карантинный период во многих музеях в 3-4 раза превышала число реальных посетителей за год", - сказала Манилова, выступая на VII Международном форуме в рамках партнерства "Северного измерения" в области культуры в пятницу.

Так, по словам Маниловой, во время пандемии Тульский государственный музей оружия создал специальное мобильное приложение, его пользователями являются уже более 2 млн человек, экскурсия по выставке "Нюрнбергский набат. Без срока давности" Государственного центрального музея современной истории России собрала более 1 млн просмотров, а официальные страницы в социальных сетях Государственного музея-заповедника "Ростовский Кремль" собрали у экранов зрителей из 18 стран.

Она отметила, что 2020 год стал "невероятно сложным и самым непредсказуемым в мировой истории для всего культурного сообщества", а отсутствие возможности проводить живые мероприятия в привычном для учреждений культуры формате стало толчком для поиска новых форм взаимодействия с публикой.

"В этом году практически все музеи нашей страны могут предложить зрителю десятки часов уникальных видеозаписей. В период до пандемии музеи успели поднять планку качества до невиданных ранее высот: выставки теперь делают такого стандарта, что люди готовы лететь в другой город и даже страну, чтобы увидеть своими глазами музейный блокбастер (...) либо авторскую экспозицию модного современного художника", - добавила Манилова.

При этом она подчеркнула, что онлайн-посещение музеев не заменит привычного формата работы учреждений культуры с посетителями. "Одно другое не заменяет, мы вовсе не стремимся к тому, чтобы заменить живую реальность онлайн-экскурсиями, но это наш новый ресурс и надо очень внимательно, грамотно и профессионально осмыслить его преимущества, его новые возможности для того, чтобы взять в будущее все то лучшее, что может дать этот новый ресурс. Чтобы это была наша дополненная реальность к тому, что мы вернемся в живую реальность", - уточнила замминистра.

Кроме того, Манилова сообщила, что продолжает свое развитие и портал "Культура.РФ". "За время пандемии на портале было опубликовано более 2 тыс. новых видео, онлайн-афиша пополнилась более чем на 90 тыс. событий. Проведено свыше 2,5 тысяч "лайв"-трансляций мероприятий со всей страны. Посещаемость портала выросла больше чем в два раза по сравнению с 2019 годом и достигла практически 50 млн визитов за 10 месяцев. Детская аудитория увеличилась в пять раз", - сказала замминистра.