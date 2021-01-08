Музеи Москвы в 2020-м из-за COVID-19 посетило почти вдвое меньше людей

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Введенные в Москве ограничения на посещение музеев и выставочных центров из-за угрозы COVID-19 привели к уменьшению потока посетителей, сообщает в пятницу интернет-портал мэра и правительства российской столицы.

Отмечается, что из-за COVID-ограничений в 2020 году музеи и выставочные залы города посетило почти вдвое меньше людей, чем в 2019 году.

Сотрудники музеев и выставочных центров подготовили в период действия ограничений ряд виртуальных экскурсий, лекций, мастер-классов. Их посмотрели около семи млн раз, уточняется на портале.

Кроме того, более 192 тыс. гостей в 2020 году посетили электронную платформу "Музейная Москва онлайн", где хранятся цифровые копии экспонатов из коллекций 42 музеев и галерей.

Столичные власти также рассказали о подготовке цифрового контента московскими театрами и парками. Первые организовали более четырех тыс. виртуальных показов спектаклей, концертов и лекций в период действия ограничений с 17 марта по 9 июня. Их посмотрели более 36 млн человек.

Мосгорпарк с конца марта по начало декабря провел более трех тыс. онлайн-лекций, экскурсий и спортивных занятий. Наиболее популярными были видеоэкскурсии - с ними познакомилось свыше 1,5 млн человек.