Парижане вышли на акцию протеста против закрытия объектов культуры

Участница акции протеста в Париже с плакатом "Артисты в гневе" Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Несколько тысяч сотрудников сферы культуры во вторник вышли на акцию протеста в Париже, чтобы выразить недовольство ограничениями из-за COVID-19, сообщают французские СМИ.

Сотрудники театров, кинотеатров, концертных залов собрались на площади Бастилии. Протестующие скандировали лозунги с требованием открыть объекты культуры, которые, согласно распоряжению правительства страны, будут закрыты до 7 января 2021 года.

На минувшей неделе власти Франции объявили о пакете помощи в 35 млн евро сфере культуры. Однако многие из участников акции протеста сомневаются, что получат поддержку со стороны государства.

Накануне, 14 декабря, на подобную акцию вышли управляющие ресторанов, баров, отелей и других заведений сферы услуг. Демонстранты требовали как можно скорее разрешить им открыть их заведения.

Во Франции в конце октября ввели режим повсеместной изоляции. Магазины, которые торгуют не жизненно важными товарами, а также рестораны, кафе, бары закрылись. В конце ноября во Франции при соблюдении строгих санитарных правил возобновил работу торговый сектор, однако магазинам разрешено работать только до 21:00.