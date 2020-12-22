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В Эрмитаже поставили навигационные киоски

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - В Эрмитаже, чтобы помочь посетителям сориентироваться и не заблудиться, установили пять интерактивных навигационных киосков, сообщила пресс-служба музея.

Их поместили у Иорданской и Церковной лестниц, где большинство людей начинают посещение, а также в точках-перекрестках разных маршрутов.

Навигационный киоск поможет разобраться в существующих маршрутах, найти короткий путь до интересующего зала или экспоната, ходить по залам, не нарушая схему движения, находить кафе, туалеты, лифты и выход. Посетитель сможет получить индивидуальный маршрут по музею, если укажет, сколько у него времени и что его интересует. Предложенный маршрут можно скачать на мобильный телефон.

В киосках также есть информация о шедеврах коллекции, о событиях и выставках в Эрмитаже. Камера на киоске может посетителя сфотографировать на память, а фотографию можно отправить себе по электронной почте.

Новая навигационная система интегрирована с сайтом Эрмитажа, информация в ней представлена на русском и английском языках.

Проект реализован при сотрудничестве с IT-компанией "КРОК" совместно с "Инициум" и LG.

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