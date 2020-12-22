Любимова сочла недопустимыми как мат, так и цензуру в искусстве

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Глава Минкультуры РФ Ольга Любимова считает недопустимым цензуру в искусстве и использование ненормативной лексики в театральных постановках и в кино.

"Я думаю, что недопустима (нецензурная лексика). Мы прекрасно понимаем, что это вызывает очень негативный социальный отклик, при этом мы понимаем, что молодым и не очень современным драматургам и режиссерам хочется высказаться каким-то очень провокативным образом. И на что нам всегда указывают создатели, чтобы образ героя соответствовал его лексике", - сказала Любимова "Интерфаксу".

Министр привела в пример советских кинематографистов, которые, "показывая, например, фронтовиков, которые прошли невероятные испытания, выпавшие на участь героев, проживающих этот короткий отрезок времени, изображенный в классике отечественного кино, тем не менее, старались и справлялись с тем, чтобы без мата донести то состояние, которое герой испытывает".

Она также считает, что цензура в искусстве недопустима, однако есть три темы, показ которых в культуре невозможен - ксенофобия, терроризм и порнография.

"Когда я училась на факультете журналистики, мы все исповедовали то, что цензуры быть не может. Я думаю, что именно этих принципов нам нужно придерживаться", - сказала Любимова.

"Любые игры, связанные с терроризмом, если это является частью творчества человека, недопустимы ни в коем случае. Любые обсуждения темы порнографии в публичном пространстве недопустимы и, конечно же, разжигание межнациональной, межрелигиозной розни, вот эти три составляющие не могут иметь место в творчестве", - добавила министр.