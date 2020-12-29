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Минкультуры введет гранты на постановки по произведениям русской классики

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Министерство культуры с 2021 года запустит программу грантов для постановок по произведениям русской классической литературы, ежегодно на эти цели будет выделяться 200 млн рублей. Гранты будут распределяться по конкурсу.

Пока доля спектаклей по русской классике не достигает 50% от всех постановок по стране, прокомментировала через пресс-службу глава ведомства Ольга Любимова. Она считает, что такие постановки, в том числе в детских театрах, нужно стимулировать.

"И новая форма поддержки должна уже в следующем году способствовать появлению не менее 50 новых спектаклей, в основу которых будут положены отечественные литературные шедевры", - сообщила Любимова.

Минкультуры Ольга Любимова

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