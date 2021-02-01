Василия Ланового похоронили на Новодевичьем кладбище

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Народного артиста СССР Василия Ланового похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.

Утром в театре Вахтангова, в котором Лановой служил с 1957 года, состоялась церемония прощания с артистом.

Среди пришедших проститься с Лановым были его поклонники, чиновники, артисты, деятели культуры, в том числе первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко и начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, мэр Москвы Сергей Собянин, помощник президента РФ Владимир Мединский, глава Минкультуры РФ Ольга Любимова, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский, председатель КПРФ Геннадий Зюганов.

Проститься с Лановым также пришли директор Вахтанговского театра Кирилл Крок, ректор театрального института имени Бориса Щукина, актер театра Вахтангова Евгений Князев, директор РАМТ Софья Апфельбаум, артисты Сергей Маковецкий, Алексей Гуськов, Нонна Гришаева, Александр Олешко и другие.

Василий Лановой скончался 28 января на 88-м году жизни. 2 января артист был госпитализирован с коронавирусом. В ночь на 28 января артисту стало хуже, он был помещен в реанимацию. Скончался артист от осложнений, вызванных COVID-19.

Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. Еще во время учебы в 1954 году снялся в своем первом фильме "Аттестат зрелости", а в 1956 году сыграл главную роль в фильме "Павел Корчагин". В 1957 году окончил Театральное училище имени Б. Щукина.

С 1957 года - актер Государственного академического театра имени Е. Вахтангова, где играл роли Фортинбраса ("Гамлет"), Маяковского ("Конармия"), Цезаря ("Антоний и Клеопатра"), Пушкина ("Шаги Командора"), Троцкого ("Брестский мир"), Джорджа Бернарда Шоу ("Милый лжец") и многие другие. Как рассказал Крок, последним спектаклем Ланового на сцене театра стала постановка "Последние луны", показ которой состоялся в конце декабря.

За свою карьеру сыграл более 70 ролей в кино. Самыми запоминающимися стали его герои в таких картинах, как "Алые паруса" (1961), "Война и мир" (1965-1968 гг.), "Офицеры" (1971), "Семнадцать мгновений весны" (1973), "Анна и Командор" (1974), "Дни Турбиных" (1976) и другие.