Disney выпустит сериал по мотивам фильма "Черная пантера"

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Новое соглашение компании Walt Disney и режиссера "Черной пантеры" Райана Куглера предусматривает создание сериала по мотивам фильма, сообщило издание Deadline в понедельник.

Сериал по мотивам фильма о скрытой в Африке территории Ваканды выйдет эксклюзивно на стриминговой платформе Disney+.

В марте 2018 года фильм киностудии Marvel "Черная пантера" побил очередной рекорд, став самой кассовой супергеройской картиной в истории американского проката, заработав $624 млн менее чем за два месяца