Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:50Заразились
на 01.02В России 3 868 087+17 648В мире 102 965 855+382 036

Disney выпустит сериал по мотивам фильма "Черная пантера"

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Новое соглашение компании Walt Disney и режиссера "Черной пантеры" Райана Куглера предусматривает создание сериала по мотивам фильма, сообщило издание Deadline в понедельник.

Сериал по мотивам фильма о скрытой в Африке территории Ваканды выйдет эксклюзивно на стриминговой платформе Disney+.

В марте 2018 года фильм киностудии Marvel "Черная пантера" побил очередной рекорд, став самой кассовой супергеройской картиной в истории американского проката, заработав $624 млн менее чем за два месяца

Disney

Новости

Спектакли с участием Ланового выведут из репертуара театра Вахтангова

Картину Боттичелли продали на торгах более чем за $92 млн

Картину Боттичелли продали на торгах более чем за $92 млн
Умершие знаменитости

Умер народный артист СССР Василий Лановой

Умер народный артист СССР Василий Лановой

"Дорогие товарищи!" Кончаловского вошли в лонг-лист "Оскара"

"Дорогие товарищи!" Кончаловского вошли в лонг-лист "Оскара"

Каннский кинофестиваль перенесли на июль

Каннский кинофестиваль перенесли на июль

Объявлены лауреаты премии "Золотой орел"

Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде перенесли в третий раз

Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде перенесли в третий раз
Умершие знаменитости

В США умер музыкальный продюсер Фил Спектор

В США умер музыкальный продюсер Фил Спектор

Что случилось этой ночью: суббота, 16 января

Режиссер из России снимет эпизод сериала по видеоигре для канала HBO

Режиссер из России снимет эпизод сериала по видеоигре для канала HBO
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');