Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:06Заразились
на 05.02В России 3 934 606+16 688В мире 104 857 988+466 120

Канадский актер Кристофер Пламмер скончался в возрасте 91 года

Канадский актер Кристофер Пламмер скончался в возрасте 91 года
Кристофер Пламмер в роли Льва Толстого
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Канадский актер Кристофер Пламмер, сыгравший одну из главных ролей во всемирно известном музыкальном фильме "Звуки музыки", скончался в возрасте 91 года, сообщил Variety.

Он ушел из жизни в окружении семьи дома в Коннектикуте.

Пламмер – двукратный лауреат премий "Эмми" и "Тони", лауреат премии Гильдии киноактеров США, премий "Оскар", BAFTA, "Золотой глобус" и "Независимый дух".

Он родился в Торонто и начал свою актерскую карьеру в театре, однако прославился благодаря главной роли в экранизированном мюзикле "Звуки музыки", который вышел на экраны в 1965 году и был удостоен пяти премий Американской академии киноискусств "Оскар".

Сам Пламмер получил "Оскар" в 2012 году за роль в фильме "Начинающие". В 1970 году Пламмер снялся в фильме "Ватерлоо" Сергея Бондарчука, исполнив в нем роль герцога Артура Веллингтона. Пламмер сыграл Льва Толстого в фильме "Последнее воскресение" 2009-го года, за эту роль его номинировали на "Оскар" и "Золотой глобус".

Также он сыграл в фильмах "12 обезьян", "Игры разума", "Дом у озера", "Воображариум доктора Парнаса". Одними из его последних работ стали роли в фильмах "Достать ножи" и "Все деньги мира".

Кристофер Пламмер кино

Новости по теме

Новости

Елена Мироненко стала новым директором театра на Малой Бронной

Названы номинанты на премию "Золотой глобус"

Названы номинанты на премию "Золотой глобус"

Спектакли с участием Ланового выведут из репертуара театра Вахтангова

Картину Боттичелли продали на торгах более чем за $92 млн

Картину Боттичелли продали на торгах более чем за $92 млн
Умершие знаменитости

Умер народный артист СССР Василий Лановой

Умер народный артист СССР Василий Лановой

"Дорогие товарищи!" Кончаловского вошли в лонг-лист "Оскара"

"Дорогие товарищи!" Кончаловского вошли в лонг-лист "Оскара"

Каннский кинофестиваль перенесли на июль

Каннский кинофестиваль перенесли на июль

Объявлены лауреаты премии "Золотой орел"

Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде перенесли в третий раз

Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде перенесли в третий раз
Умершие знаменитости

В США умер музыкальный продюсер Фил Спектор

В США умер музыкальный продюсер Фил Спектор
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');