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Музей Пушкина начал выпускать подкасты

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Всероссийский музей Александра Пушкина открыл на сайте рубрику "Подкасты", сообщила заведующая мемориальным музеем-квартирой поэта в Петербурге Галина Седова.

"На сайте музея появилась новая рубрика - "Подкасты". Люди любят не только смотреть, но и слушать нас, и мы решили начать подкасты именно с событий перед дуэлью. Каждый день на сайте будет появляться небольшой сюжет минут на 12-15, с помощью которого можно будет погрузиться в атмосферу ожидания важного и трагичного дня, когда Пушкин ушел из жизни", - отметила она на пресс-конференции в "Интерфаксе" в понедельник.

В день памяти поэта, который скончался 10 февраля 1837 года, мемориальный музей проведет онлайн-экскурсию по квартире Пушкина. Готовятся также оффлайн-экскурсии по набережной Мойки.

Петербург Александр Пушкин

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