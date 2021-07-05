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В РФ проведут реставрацию мемориальных пушкинских мест

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2024 году 225-летия со дня рождения А.С.Пушкина. В рамках указа будет осуществлена реставрация мемориальных пушкинских мест по всей России и создан просветительский ресурс "Пушкин цифровой".

Указ главы государства опубликован на портале правовой информации.

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Согласно документу, план основных мероприятий празднования должен предусматривать, в частности, реализацию проекта Института русской литературы РАН по оцифровке рукописного фонда Пушкинского Дома и созданию научно-просветительского курса "Пушкин цифровой".

Кроме того, программа предусматривает реставрацию, ремонт и создание новой экспозиции "Музей Пушкина в Гурзуфе" на территории Крымского литературно-художественного музея-заповедника.

Также в плане мероприятий - "реализация общероссийской программы реставрации и реэкспозиции мемориальных пушкинских музеев и музеев-заповедников в РФ, помощь в проведении реконструкции Дому-музею Пушкина в Кишиневе, проведение реконструкции мемориальных зданий.

Оргкомитет празднования 225-летия Пушкина должен быть создан в течение трех месяцев, говорится в указе.

РФ Александр Пушкин

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