Большой театр отменил гастроли в Аргентине из-за коронавируса

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Гастроли Большого театра в Аргентину, запланированные на май-июнь 2021 года, не состоятся из-за коронавируса, сообщила во вторник "Интерфаксу" пресс-атташе театра Катерина Новикова.

"К сожалению, как планировалось, в этом сезоне гастроли в Аргентину состояться не смогут", - сказала Новикова.

Ранее сообщалось, что Большой театр впервые за долгие годы посетит Аргентину и представит в Буэнос-Айресе выступления солистов Молодежной оперной программы и балет "Лебединое озеро" на сцене театра "Колон". Гастроли были запланированы на май-июнь 2021 года.