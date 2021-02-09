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Большой театр отменил гастроли в Аргентине из-за коронавируса

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Гастроли Большого театра в Аргентину, запланированные на май-июнь 2021 года, не состоятся из-за коронавируса, сообщила во вторник "Интерфаксу" пресс-атташе театра Катерина Новикова.

"К сожалению, как планировалось, в этом сезоне гастроли в Аргентину состояться не смогут", - сказала Новикова.

Ранее сообщалось, что Большой театр впервые за долгие годы посетит Аргентину и представит в Буэнос-Айресе выступления солистов Молодежной оперной программы и балет "Лебединое озеро" на сцене театра "Колон". Гастроли были запланированы на май-июнь 2021 года.

Хроника 09 января 2020 года – 09 февраля 2021 годаПандемия коронавируса
Большой театр Аргентина Катерина Новикова

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