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Третьяковская галерея продлила часы работы по воскресеньям

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Государственная Третьяковская галерея продлила часы работы основных выставочных и экспозиционных площадок по воскресеньям до 21:00, сообщили в галерее.

"Мы рады сообщить, что продлено время работы наших основных выставочных и экспозиционных площадок. Теперь и по воскресеньям здания Третьяковской галереи открыты для вас до позднего вечера. С 14 февраля по 28 марта 2021 года время работы выставок и постоянной экспозиции в Главном здании в Лаврушинском переулке продлено до 21:00", - говорится в сообщении.

Продлевается также время работы выставок и постоянной экспозиции в Новой Третьяковке на Крымском валу до 23 мая, а в Западном крыле Новой Третьяковки – по 9 мая включительно.

Третьяковская галерея Москва

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