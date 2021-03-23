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Третьяковка откроет выставку о романтизме в России и Германии с ограничением на вход

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Третьяковская галерея начала продавать электронные билеты на выставку "Мечты о Свободе. Романтизм в России и Германии", которая откроется 23 апреля. Посетить экспозицию в условиях пандемии смогут не больше 100 человек в час, предупредила гендиректор музея Зельфира Трегулова.

Это международный проект, подготовленный вместе с государственными художественными собраниями Дрездена. В пресс-службе галереи отметили выставку - первой масштабной попыткой сопоставить на одной площадке искусство эпохи романтизма в России и Германии.

В экспозицию вошло больше 300 работ крупнейших художников первой четверти XIX века: Каспара Давида Фридриха, Филиппа Отто Рунге, Иоганна Овербека, Александра Иванова, Алексея Венецианова, Ореста Кипренского, Карла Брюллова и других, это будут рисунки, гравюры, произведения современного искусства, архивные материалы, книги и артефакты из 38 музейных и частных собраний России, Германии, США и Эстонии.

По словам Трегуловой, выставку сопровождает образовательная программа, которая была поддержана со стороны Германии: "Это лекции онлайн и офлайн, это кураторская школа, это public talks с современными художниками, трансляции, прямые эфиры, выставки".

Третьяковская галерея Москва Дрезден Германия Зельфира Трегулова Карл Брюллов Каспар Фридрих Александр Иванов коронавирус

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