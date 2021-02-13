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Российский национальный оркестр начал новый проект по поиску молодых талантов

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Российский национальный оркестр под управлением Михаила Плетнева начал новый творческий проект по выявлению и поддержке юных музыкальных талантов, и в условиях пандемии для этого задействован дистанционный формат, сообщили "Интерфаксу" в администрации РНО.

Сейчас стартовал прием заявок на участие в Большом всероссийском отборе РНО, продолжающем и развивающем серию музыкально-образовательных инициатив коллектива. Исполнительский конкурс для молодых музыкантов в возрасте от 10 до 18 лет проходит по 20 июня 2021 года по специальностям фортепиано;струнные инструменты; духовые и ударные инструменты.

Творческие состязания будут проводиться в дистанционном формате: присланные видеозаписи, соответствующие условиям конкурса, оценит жюри, в состав которого войдут солисты, концертмейстеры и артисты Российского национального оркестра.

Финалисты в период 2 по 8 мая будут приглашены в Москву для очных мастер-классов с артистами РНО. Победитель Большого всероссийского отбора определится по итогам второго – финального – тура, он получит главный приз – участие в качестве солиста в гастрольном туре РНО по городам России в октябре 2021 года.

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