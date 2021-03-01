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"Земля кочевников" получила "Золотой глобус" как лучший драматический фильм

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Картина "Земля кочевников" завоевала премию "Золотой глобус" в номинации "Лучший фильм - драма".

78-я церемония вручения наград премии Голливудской ассоциации иностранной прессы проходит в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке в понедельник по московскому времени.

В номинации также были представлены "Отец" Флориана Зеллера, "Манк" Дэвида Финчера, "Девушка, подающая надежды" Эмеральд Феннелл и "Суд над чикагской семеркой" Аарона Соркина.

Ранее режиссер картины-победителя Хлоя Чжао стала обладателем "Золотого глобуса" в соответствующей номинации.

Главная роль в фильме "Земля кочевников" досталась обладательнице двух "Оскаров" Фрэнсис Макдорманд. Ее героиня - 60-летняя женщина Ферн, остается без работы и без дома, когда во время экономического кризиса закрывается единственная фабрика в ее небольшом городке. Единственный выход - погрузить свои вещи в фургон и стать одной из племени современных кочевников, путешествующих из штата в штат в поисках сезонного заработка.

Лучшим драматическим актером посмертно признан Чедвик Боузман, скончавшийся в августе 2020 года от рака, за фильм "Ма Рейни: Мать блюза".

В номинации также были приставлены Риз Ахмед ("Звуки металла"), Энтони Хопкинс ("Отец"), Гари Олдман ("Манк") и Тахар Рахим ("Мавританец").

Актриса Андра Дэй, исполнившая главную роль в фильме "Соединенные Штаты против Билли Холидей", получила "Глобус" за лучшую женскую роль в драме. Конкуренцию ей составили Кэри Маллиган ("Девушка, подающая надежды"), Фрэнсис МакДорманд ("Земля кочевников"), Ванесса Кирби ("Фрагменты женщины") и Виола Дэвис ("Ма Рейни: Мать блюза").

"Золотой глобус" - американская премия, присуждаемая Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года за работы в кинофильмах и телевизионных картинах. Премия вручается каждый год в январе по результатам голосования примерно 90 международных журналистов, живущих в Голливуде. Из-за пандемии коронавируса церемония была перенесена на конец февраля.

Золотой глобус США

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