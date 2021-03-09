В Кремле в апреле откроют выставку о закате династии Рюриковичей

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - В Музеях Московского Кремля с 6 апреля по 25 июля пройдет выставка "Закат династии. Последние Рюриковичи. Лжедмитрий", сообщили в пресс-службе музеев.

Темой выставки станет династический кризис Рюриковичей и Смутное время. Перед этим в Кремле в 2007, 2013 и 2016 годах прошли выставки, посвященные Ивану III, Ивану Грозному и Борису Годунову.

В ММК отметили, что в царской сокровищнице сохранилась только малая доля памятников, свидетельствующих о последних представителях династии Рюриковичей, и кураторы выставки собрали наиболее статусные и знаковые из них из десяти музеев России и Европы.

Экспонаты будут выставлены в залах Успенской звонницы и Патриаршего дворца. В Одностолпной палате дворца посетители смогут узнать о важных событиях семейной истории русских государей в XVI веке, увидеть памятники, связанные с восшествием наследников на царский престол, вступлением в брак, появлением детей и кончиной. Среди экспонатов, которые будут представлены, - знаки и символы царской власти, предметы из сокровищницы монархов, личные вещи представителей царского рода, семейные святыни, важные документы.

Купить билеты на выставку можно уже сейчас на сайте ММК.