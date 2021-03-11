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В Петербурге пройдет выставка работ Евгении Васильевой

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - В Музее академии художеств в Петербурге пройдет выставка работ бывшей чиновницы Минобороны Евгении Васильевой "Весна", в экспозицию войдут картины, скульптуры и цифровые фотоколлажи, сообщила пресс-служба музея.

Открытие выставки намечено на 16 марта, осмотреть ее можно будет с 17 марта по 25 апреля.

"Вдохновляясь темой весеннего возрождения и преображения, автор создает целую галерею образов в различных техниках, - говорится в анонсе мероприятия. - Характерная черта произведений автора — особая пластичность, любовь к неожиданным метафорам и метаморфозам. Свободно обращаясь с формой, порой выходя за ее общепринятые рамки, превращая ее в хаос и вновь упорядочивая продуманным ритмом линий и цветовых пятен, она создает новую реальность. Скульптурные работы из серии "Голод", выполненные в сюрреалистическом ключе, дают зрителю безграничную возможность для широкого толкования смыслов, заложенных художником".

Своими работами Васильева спрашивает, может ли искусство способствовать победе добра и справедливости, считают организаторы экспозиции.

В биографической справке к анонсу Васильева названа кавалером Ордена почета, членом Творческого союза художников России, почетным членом Российской академии художеств. Ее персональные выставки проходят с 2014 года, в том числе в Москве, Казани, Палермо и Лакосте.

В 2001 году Васильева окончила юрфак СПбГУ, в 2018 -Британскую высшую школу дизайна в Москве по специальности "Современное искусство", а также магистратуру факультета искусств МГУ им.Ломоносова. Сейчас она учится в открытом колледже искусств в Лондоне и аспирантуре МГУ.

Осенью 2012 года Васильева стала главным фигурантом уголовного дела о коррупции в ОАО "Оборонсервис", подконтрольном Минобороны. На тот момент она руководила департаментом имущественных отношений министерства. Ей и другим фигурантам вменяли махинации с деньгами при продаже непрофильных активов Минобороны, ущерб по делу следствие оценивало в 3 млрд рублей. Дело стало причиной отставки министра обороны Анатолия Сердюкова, который получил статус свидетеля.

Васильева 2,5 года провела под домашним арестом и в 2014 году организовала в Москве выставку своих картин "Жизнь за стеклом". В экспозицию вошел портрет Сердюкова. Тогда же она выпустила книгу стихов Васильковые песни Жени Васильевой".

8 мая 2015 года Васильева была приговорена к пяти годам колонии, а 25 августа она была освобождена условно-досрочно.

Открытие выставки картин Евгении Васильевой

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Оператор на выставке живописи фигурантки дела "Оборонсервиса" Евгении Васильевой "Цветы из неволи" в галерее "Экспо-88".Директор галереи "Экспо-88" Елена Яковлева на открытии выставки живописи фигурантки дела "Оборонсервиса" Евгении Васильевой "Цветы из неволи".Посетитель на выставке живописи фигурантки дела "Оборонсервиса" Евгении Васильевой "Цветы из неволи" в галерее "Экспо-88". Посетитель на выставке живописи фигурантки дела "Оборонсервиса" Евгении Васильевой "Цветы из неволи" в галерее "Экспо-88".Посетитель на выставке живописи фигурантки дела "Оборонсервиса" Евгении Васильевой "Цветы из неволи" в галерее "Экспо-88". Директор галереи "Экспо-88" Елена Яковлева на открытии выставки живописи фигурантки дела "Оборонсервиса" Евгении Васильевой "Цветы из неволи".Фрагмент картины фигурантки дела "Оборонсервиса" Евгении Васильевой, представленной на персональной выставке "Цветы из неволи" в галерее "Экспо-88".
Оператор на выставке живописи фигурантки дела "Оборонсервиса" Евгении Васильевой "Цветы из неволи" в галерее "Экспо-88".
Евгения Васильева Петербург Российская академия художеств Минобороны

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