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Оборот учреждений культуры Москвы с ослаблением COVID-мер вырос на 37%

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Театры, кинотеатры и концертные залы Москвы увеличили свой оборот на 37,1% после увеличения допустимого количества зрителей до 50% в условиях пандемии COVID-19, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы Владимир Ефимов.

"В первые выходные после ослабления ограничений оборот отрасли вырос на 24%, до 101,6 млн руб., а к выходным 20-21 марта выручка составила уже 139,4 млн руб. - это на 37,1% выше, чем в первые выходные после смягчения ограничений", - привели слова Ефимова в среду в пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.

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Он добавил, что в период с 23 января по 23 марта общий оборот учреждений культуры столицы составил 4,6 млрд руб., что составляет 71,5% от аналогичного периода 2020 года.

В пресс-службе отдельно отметили восстановление оборота столичных кинотеатров: наибольший его рост зафиксирован в конце января. "В первый уикенд после ослабления ограничений, 23-24 января, оборот кинотеатров вырос по сравнению с предыдущими выходными сразу почти на треть, до 83,6 млн руб.", - приводит пресс-служба слова главы департамента экономической политики и развития города Кирилла Пуртова.

По его словам, за выходные 20-21 марта оборот московских кинотеатров составил 84,7 млн руб., что на 1,3% больше показателей первых после ослабления ограничений выходных. За два прошедших месяца выручка кинотеатров города составила 1,6 млрд руб., она восстановилась на 75,7%.

22 января в Москве повысили лимит заполняемости залов кинотеатров и театров до 50%.

Москва

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