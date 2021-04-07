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В Минкультуры назвали иллюзией рост заполняемости кинозалов до 75% к лету

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Кинотеатрам не стоит ждать роста заполняемости залов до 75% к лету, заявила на форуме "Российский кинобизнес 2021" глава департамента кинематографии Минкультуры Светлана Максимченко.

"Мы не должны испытывать иллюзий, что все закончится к лету и будет стопроцентная заполняемость залов. Я думаю, не стоит даже ожидать 75% заполняемости, оптимистичные прогнозы не сбываются с точки зрения цифр, которые сейчас идут по ковиду", - сказала он.

В Москве 22 января повысили лимит заполняемости залов кинотеатров и театров до 50%.

Глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин в конце марта сообщил "Интерфаксу", что ассоциация попросила мэрию Москвы отменить требования по заполняемости залов на 50% и заменить ее на рассадку с учетом социальной дистанции, так как во многих кинозалах расстояние между креслами позволяет отказаться от ограничений.

Хроника коронавируса. Апрель.

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Хроника 09 января 2020 года – 07 апреля 2021 годаПандемия коронавируса
Минкультуры Светлана Максимченко Москва Ассоциация владельцев кинотеатров коронавирус

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