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Церемонию вручения ТЭФИ перенесли на осень

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Церемония вручения национальной телевизионной премии ТЭФИ, вручение которой было запланировано на май, перенесена на конец октября - начало ноября, сообщил "Интерфаксу" председатель Комитета индустриальных телевизионных премий Михаил Швыдкой.

Он уточнил, что будут рассматриваться работы с 1 января 2020 года по 31 августа 2021.

Ранее сообщалось, что церемония вручения национальной телевизионной премии ТЭФИ, которая должна была состояться в октябре 2020 года, перенесена на май 2021 года из-за пандемии коронавируса.

ТЭФИ Михаил Швыдкой

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