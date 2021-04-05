Церемонию вручения ТЭФИ перенесли на осень

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Церемония вручения национальной телевизионной премии ТЭФИ, вручение которой было запланировано на май, перенесена на конец октября - начало ноября, сообщил "Интерфаксу" председатель Комитета индустриальных телевизионных премий Михаил Швыдкой.

Он уточнил, что будут рассматриваться работы с 1 января 2020 года по 31 августа 2021.

Ранее сообщалось, что церемония вручения национальной телевизионной премии ТЭФИ, которая должна была состояться в октябре 2020 года, перенесена на май 2021 года из-за пандемии коронавируса.