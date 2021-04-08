Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:25Заразились
на 08.04В России 4 614 834+8 672В мире 133 103 485+684 346

В СПЧ посоветовали передать психиатру жалобы на обнаженные скульптуры в Эрмитаже

В СПЧ посоветовали передать психиатру жалобы на обнаженные скульптуры в Эрмитаже
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что жалобу на обнаженные скульптуры в Эрмитаже необходимо перенаправлять медицинским специалистам.

"Надо доктору сразу переправлять эту жалобу. Доктору-психиатру", - сказал Фадеев.

В РоссииВ новосибирском вузе прикрыли статуи обнаженных людей перед приездом делегации РПЦЧитать подробнее

Он также привел в пример случай, который произошел несколько лет назад. "Депутат, кажется, какой-то разглядел на сторублевке обнаженную скульптуру. (...) Он требовал заменить картинку на сторублевке", - рассказал Фадеев.

Ранее директор Эрмитажа Михаил Пиотровский на пресс-конференции в "Интерфаксе" сообщил, что недавно в музей поступила официальная жалоба на обнаженные скульптуры.

"Некоторые считают, что они развращают детей. Видимо, скоро нам придется все скульптуры обнаженные поместить в отдельном зале с маркером 18+", - сказал Пиотровский.

СПЧ Валерий Фадеев Эрмитаж

Новости по теме

Новости

Роспотребнадзор объяснил закрытие "Артдокфеста" зрителями без масок

Роспотребнадзор опечатал помещения фестиваля "Артдокфест" в Петербурге

В Москве вновь заработает закрытый с 2014 года кинотеатр "Художественный"

В Москве вновь заработает закрытый с 2014 года кинотеатр "Художественный"

Власти Нидерландов разрешили зрителям присутствовать на "Евровидении"

Власти Нидерландов разрешили зрителям присутствовать на "Евровидении"

Матвиенко потребовала выяснить, как выбирали песню для "Евровидения"

Матвиенко потребовала выяснить, как выбирали песню для "Евровидения"

В Росреестре объяснили проблемы с регистрацией прав на "Елисеевский"

Третьяковка проведет крупные выставки Репина в Хельсинки и Париже

Третьяковка проведет крупные выставки Репина в Хельсинки и Париже

Картина Ван Гога, которую 100 лет не показывали публике, ушла с молотка

Картина Ван Гога, которую 100 лет не показывали публике, ушла с молотка

Самую большую в мире картину продали в Дубае за $62 млн

Бастрыкин поручил проверить выставку Body Worlds в Москве

Бастрыкин поручил проверить выставку Body Worlds в Москве
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');