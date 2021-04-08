В СПЧ посоветовали передать психиатру жалобы на обнаженные скульптуры в Эрмитаже

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Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что жалобу на обнаженные скульптуры в Эрмитаже необходимо перенаправлять медицинским специалистам.

"Надо доктору сразу переправлять эту жалобу. Доктору-психиатру", - сказал Фадеев.

Он также привел в пример случай, который произошел несколько лет назад. "Депутат, кажется, какой-то разглядел на сторублевке обнаженную скульптуру. (...) Он требовал заменить картинку на сторублевке", - рассказал Фадеев.

Ранее директор Эрмитажа Михаил Пиотровский на пресс-конференции в "Интерфаксе" сообщил, что недавно в музей поступила официальная жалоба на обнаженные скульптуры.

"Некоторые считают, что они развращают детей. Видимо, скоро нам придется все скульптуры обнаженные поместить в отдельном зале с маркером 18+", - сказал Пиотровский.