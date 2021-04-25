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Лауреатов "Ники" за 2019 и 2020 год объявят в воскресенье

Лауреатов "Ники" за 2019 и 2020 год объявят в воскресенье
Юлий Гусман
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Церемония вручения национальной кинематографической премии "Ника" пройдет в Крокус Сити Холле в воскресенье, организаторы объявят лауреатов за 2019 и 2020 годы.

Вручение премии "Ника" за 2019 год из-за пандемии коронавируса переносилось два раза. Планировалось, что церемония награждения лауреатов премии "Ника" состоится в марте 2020 года, но из-за карантина церемонию решили перенести на 24 октября. Однако из-за ограничений она также не состоялась и была перенесена на весну. Позже организаторы приняли решение о том, что на церемонии будут объявлены лауреаты сразу за 2 года.

Номинанты 2019 года

Претендентами на награду в номинации "Лучший игровой фильм" национальной кинематографической премии "Ника" за 2019 год стали картины "Француз" Андрея Смирнова, "Грех" Андрея Кончаловского, и "Дылда" Кантемира Балагова, "Айка" Сергея Дворцевого и "Одесса" Валерия Тодоровского.

За звание лучшего режиссера будут бороться Кантемир Балагов ("Дылда"), Сергей Дворцевой ("Айка") и Андрей Смирнов ("Француз").

Претендентами на награду "Лучший актер" стали Алексей Агранович ("Юморист"), Алексей Вертков ("Воскресенье"), Александр Паль ("Верность"), Леонид Ярмольник ("Одесса"). В аналогичной женской номинации представлены: Самал Еслямова ("Айка"), Виктория Мирошниченко ("Дылда") и Елена Сусанина ("Керосин").

В категории "Лучшая мужская роль второго плана" представлены Евгений Цыганов ("Одесса"), Александр Балуев и Михаил Ефремов - оба за фильм "Француз". Лучшей актрисой второго плана может стать Вера Алентова ("Воскресенье"), Нина Дробышева и Наталья Тенякова за работы в ленте "Француз".

В номинации "Открытие года" представлены режиссёр Борис Акопов ("Бык"), сценарист Александр Золотухин ("Мальчик русский") и актриса Евгения Образцова ("Француз").

Среди претендентов на лучший сценарий: Дмитрий Глуховский ("Текст"), Сергей Дворцевой и Геннадий Островский ("Айка"), Юрий Разыков ("Керосин") и Андрей Смирнов ("Француз").

Номинанты 2020 года

Лучшим игровым фильмом 2020 года может стать работа "Дорогие товарищи" Андрея Кончаловского, "Блокадный дневник" Андрея Зайцева, "Доктор Лиза" Оксаны Карас, "Китобой" Филиппа Юрьева и "Пугало" Дмитрия Давыдова.

За звание лучшего режиссера будут бороться Кончаловский (Дорогие товарищи!"), Зайцев ("Блокадный дневник") и Давыдов ("Пугало").

Претендентами на награду "Лучший актер" стали Андрей Бурковский за роль в фильме "Доктор Лиза", Алексей Карнаушкин за работу в фильме "Седьмой пробег по контуру земного шара" и Александр Паль за фильм "Глубже". В аналогичной женской номинации представлены: Юлия Высоцкая за работу "Дорогие товарищи!", Валентина Романова-Чыскыырай за роль в фильме "Пугало", Чулпан Хаматова за роль Елизаветы Глинки в фильме "Доктор Лиза" и Наталья Павленкова за фильм "Конференция".

За награду в номинации "Лучшая мужская роль второго плана" поборются Юрий Борисов ("Серебряные коньки"), Сергей Дрейден ("Блокадный дневник") и Владимир Майзингер ("Человек из Подольска"). Лучшей актрисой второго плана может стать Анна Уколова ("Земля Эльзы"), Ольга Лапшина ("Конференция") или Татьяна Догилева ("Доктор Лиза").

В номинации "Открытие года" представлены три режиссера: Филипп Юрьев ("Китобой"), Сергей Серзин ("Человек из Подольска") и Михаил Лошкин ("Серебряные коньки").

Среди претендентов на лучший сценарий: Кончаловский и Елена Киселева за "Дорогих товарищей!", Михаил Сегал за фильм "Глубже" и Юлия Лукшина и Дмитрий Данилов за "Человека из Подольска".

Национальная кинематографическая премия "Ника" была учреждена в 1987 году Секретариатом Союза кинематографистов СССР. С начала 1990-х годов победители определяются путём тайного голосования членов Академии кинематографических искусств, в которую входят представители всех кинематографических специальностей. Победителям премии в каждой номинации вручаются статуэтки крылатой древнегреческой богини Ники.

"Ника"

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