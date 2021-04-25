Что случилось этой ночью: воскресенье, 25 апреля

ОБрушившийся на кольцо мост, гражданство стрелка в Алма-Ате, лауреаты "Ники"

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру,

- Пешеходный мост рухнул на автодорогу в Екатеринбурге. Жертв и пострадавших в результате происшествия нет. Движение на мосту уже восстановили.

- Погибший в Алма-Ате стрелок являлся гражданином РФ. Накануне в жилом комплексе "Бухар Жырау" в Алма-Ате неизвестный мужчина в камуфляжной одежде ранил из огнестрельного оружия охранника и после чего скрылся в одной из квартир жилого комплекса.

- Лауреатов "Ники" за 2019 и 2020 год объявят в воскресенье. Церемония пройдет в Крокус Сити Холле.