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Умер актер Кахи Кавсадзе, сыгравший Абдуллу в "Белом солнце пустыни"

85-летний артист переболел коронавирусом в конце прошлого года

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Известный грузинский и советский актер театра и кино Кахи Кавсадзе во вторник скончался в Тбилиси на 86-ом году жизни.

Как сообщают грузинские СМИ, Кавсадзе последние два месяца проходил лечение в Первой университетской клинике в Тбилиси, его состояние ухудшилось после того, как в ноябре 2020 года он переболел коронавирусом COVID-19.

Актерская карьера Кавсадзе началась в 1957 году. Он снялся в десятках фильмов. Всесоюзную известность ему принесла роль Черного Абдуллы в фильме "Белое солнце пустыни" (1969 год). В 1981 году он получил звание народного артиста Грузинской ССР.

В 1988 году сыграл роль Дон Кихота в советско-испанском 9-серийном драматическом художественном фильме "Житие Дон Кихота и Санчо" режиссера Резо Чхеидзе. В 1996 году Кавсадзе получил российскую премию "Золотой Овен", как лучший актер года, а в 2016 году получил награду "Золотой журавль" на фестивале "Амурская осень 2016" за актерскую работу в фильме "Тэли и Толи".

Хроника 05 января 2019 года – 27 апреля 2021 годаУмершие знаменитости
Кахи Кавсадзе Грузия Тбилиси СССР Коронавирус

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