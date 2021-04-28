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Петербургский Театр комедии им. Акимова даст скидку привившимся от COVID

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Петербургский театр комедии имени Акимова проведет акцию в День работника скорой помощи в среду.

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Как сообщает пресс-служба театра, в кассе стартует акция "Здоровье - это серьезно". При предъявлении сертификата о прохождении вакцинации от COVID-19 зрителям будут выдавать специальную карту привилегий. После регистрации предъявитель карты сможет получить скидку при покупке билетов, бесплатный пригласительный ко дню рождения, а также участвовать в акциях партнеров театра.

В Петербурге работают 134 стационарных прививочных пункта в медучреждениях, развернуты 13 мобильных пунктов вакцинации. Один из них - специально для работников сферы культуры - действует на базе Михайловского театра.

Петербург

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