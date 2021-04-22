В Москве вручили премию "Золотая Маска"

Церемония вручения российской национальной театральной премии "Золотая маска" 2021 в Москве Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Постановка "Сказка про последнего ангела" Театра Наций получила премию "Золотая маска" как лучший драматический спектакль большой формы, церемония награждения прошла в четверг вечером в концертном зале "Зарядье".

"Мы все помним "Золотую маску" прошлого года, которая была героическая, которая была вопреки, а не благодаря. Большая радость, что это произошло. Большая радость, что показали себя во всей красе и в зуме, и на экране в привычном для нас формате. Сегодня больше 43 (спектаклей и деятелей культуры) из 189 будут награждены. Самое главное, чтобы была возможность их увидеть, у них была возможность себя показать", - сказала министр культуры РФ Ольга Любимова на церемонии.

В свою очередь генеральный директор премии Мария Ревякина отметила, что "за каждым днем фестиваля стоит огромное количество работы, многие месяцы подготовки, труд экспертных советов и жюри и, конечно, огромная работы команды фестиваля "Золотая маска". Я очень благодарна всей нашей команде. В итоге, 175 показов спектаклей в программе фестиваля и 27 фестиваль состоялся".

Лауреаты премии. Драма

Лучшим драматическим спектаклем большой формы стала постановка Театра Наций "Сказка про последнего ангела".

Лучшим драматическим спектаклем малой формы признана постановка "Пиноккио. Театр" Электротеатра Станиславский.

Награду за лучшую женскую роль в номинации "Драма" получила Анна Антонова (Анна) за постановку "Экстремалы" южносахалинского театра "Чехов-центр".

Премию "Золотая маска" за лучшую мужскую роль в драме получил Тимофей Трибунцев (Борис Годунов) за постановку "Борис" (проект Дмитрия Крымова, продюсера Леонида Робермана и Музея Москвы).

Победительницей за лучшую женскую роль второго плана стала Людмила Гаврилова (Врачиха, Люба, мать Марины, мать Саши) за постановку "Петровы в гриппе" ("Гоголь-центр"). Награду за мужскую роль второго плана получил Тимофей Мамлин (Ипполит Терентьев) за постановку "Идиот" театра "Старый дом" (Новосибирск).

Награду за лучшую работу драматурга получила Дина Сафина за спектакль "5 mm/h" Казанской Творческой лаборатории "Угол".

Победителем в номинации "Работа режиссера" в драме стал Юрий Бутусов за спектакль Театра Вахтангова "Пер Гюнт".

Опера и балет

Триумфатором в категориях опера и балет стал Большой театр.

Лучшим спектаклем в балете в категории "Балет / современный танец" стала постановка Государственного академического Большого театра "Жизель". Лучшим спектаклем в современном танце стал проект Ксении Михеевой "Последнее чаепитие" (Санкт-Петербург).

Маску в номинации "Лучшая женская роль" в балете/современном танце получила Оксана Кардаш (Китри) за постановку "Дон Кихот" (Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко). Награда за "Лучшую мужскую роль" у Артемия Белякова (Граф Альберт) за постановку "Жизель" Большого театра.

В категории Опера все награды получили постановки ГАБТ. Так, Лучшим спектаклем в опере стал "Садко", а исполнителем партий Любавы и Садко - Екатерина Семенчук и Нажмиддин Мавлянов - лучшими исполнителями женской и мужской роли. Режиссёр постановки удостоен Золотой Макси в соответствующей категории.

Награду за лучшую работу дирижера получил Кристофер Мулдс за оперу "Дидона и Эней" (Большой театр).

Оперетта/мюзикл и спецпремии

Лучшим спектаклем в жанре оперетта/мюзикл стала постановка Новосибирского музыкального театра "Фома". Этот же спектакль получил награду за лучшую мужскую роль (Александр Крюков).

Награду за лучшую роль в оперетте/мюзикле получила Мария Евтеева за постановку "Капитанская дочка" Алтайского музыкального театра. Спектакль "Сильва" Екатеринбургского театра музыкальной комедии удостоен наград за лучшую работу режиссёра (Дмитрий Белов) и дирижера (Дмитрий Волосников).

Специальная Премия Жюри драматического театра и театра кукол вручена Драматическому театр Шарыпово - "За точность художественных средств и ясность театрального высказывания в спектакле "Я нанял убийцу" и Молодежному театру Архангельска - "За расширение конвенций репертуарного театра".

Премия "Золотая Маска" учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол). Фестиваль проходит при поддержке фонда президентских грантов, министерства культуры РФ, правительства Москвы.

Церемония вручения премии в 2020 году была перенесена с 15 апреля на 30 октября и должна была пройти в концертном зале "Зарядье". Однако, позже вручение премии перенесли в онлайн-формат, она прошла 10 ноября. В этом году церемонию было принято провести в конце апреля.