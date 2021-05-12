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На даче принца Ольденбургского в Петербурге откроют гостиницу

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Главгосэкспертиза России сообщила, что одобрила проект реставрации дачи принца Ольденбургского на набережной Каменного острова в Петербурге (другое название - дача Долгорукова) и переоборудование ее под гостиницу.

"Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий на реставрацию и приспособление под современное использование дачи князя Долгорукова на Каменном острове в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.

В ходе реставрации в здании заменят оконные и дверные блоки, его отделают деревом и каменными плитами. На втором и третьем этажах здания будут комнаты для постояльцев, на первом этаже - вестибюль, фойе, банкетный зал, комната администрации и несколько номеров. В цокольном этаже будут технические помещения.

Князь Василий Долгоруков, шталмейстер двора купил этот участок на набережной Каменного острова в 1830 году. Поскольку у него на острове уже был дом, он решил там построить дачу в подарок родственнику - внуку Павла I принцу Петру Ольденбургскому.

Деревянное здание с ротондой и двумя парадными лестницами, портиками и колоннами было построено в 1833 году по проекту архитектора Смарагда Шустова. В ноябре 1833 года Долгоруков подарил имение принцу.

Здание достраивалось и перестраивалось. В 1924 году дача пострадала от наводнения. В 1928 году ее передали под коммунальные квартиры Всероссийского общества слепых, а при перепланировке была утрачена почти вся отделка и интерьеры. В 1930 году сгорел купол дачи, его восстановили, а в 1978 году, когда в здании уже было общежитие, купол и центральная часть имения сгорели снова. В 80-х года здание восстановили.

Осенью 2019 года дачу Ольденбургского на торгах "ДОМ.РФ" купило АО "Легион" за 135 млн рублей, писал "Коммерсантъ".

Петербург Петр Ольденбургский Каменный остров Главгосэкспертиза

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