Скончалась заслуженная артистка РФ Кира Крейлис-Петрова

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - На 90-м году жизни в Петербурге скончалась заслуженная артистка России Кира Крейлис-Петрова, сообщает пресс-служба Александринского театра.

Крейлис-Петрова родилась в Ленинграде 1 июля 1931 года. Более 30 лет своей жизни она посвятила служению Александринскому театру. "На эту сцену она пришла в 1980 году уже сложившимся зрелым мастером. Ушла из труппы в 2011 году, но навсегда осталась в плеяде корифеев Александринской сцены", - говорится в сообщении.

Актриса известна своими ролями в спектаклях Валерия Фокина "Ревизор" (2002) и "Женитьба" (2008). Ранее особый успех принесли такие роли, как Антоновна ("Дети солнца", 1980), Халида ("Тринадцатый председатель", 1980), Трефена ("Над светлой водой" 1980), Сильвия и Мадам Кутюр ("Отец Горио", 1982) и многие другие.

В 1991 году в Александринском театре поставили спектакль по пьесе Петровой "Под звуки оркестра", где она сыграла роль жестокой уголовницы в доме для престарелых.

До прихода в Александринский театр в творческой биографии Киры Александровны Крейлис-Петровой – более 70 ролей, созданных на сцене ТЮЗа имени Брянцева, работа в театре Балтийского флота, на Сахалине – в Областном драматическом театре, в ленинградском МДТ и в Театре Эстрады.