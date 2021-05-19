Студия Бондарчука снимет фильм "Крысолов" о модифицированных людях

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - "Арт Пикчерс Студия" Федора Бондарчука планирует снять фантастический фильм "Крысолов", сюжет которого рассказывает о ДНК-модифицированных людях, которым не страшны болезни.

"Если говорить про идею картины, она основана на опыте, который мы переживаем - пандемии, карантина и локдауна. Наша мысль пошла дальше, мы подумали о том, что сделаны серьезные научные открытия, и они легли в основу фильма, это реальные достижения, это работа по модифицировании, ДНК-биология, с помощью которого усиливается ДНК человека, прежде всего для борьбы с болезнями. Коллизия фильма заключена в том, что происходит в мире с человеком, которому не опасны болезни, но вдруг он становится опасен сам", - рассказал режиссер картины Алексей Мизгирев.

Для съемок будет создан художественный мир: "новая Москва - опустевшая, местами затопленная, после конфликта между ДНК-редактированными людей, которых называют крысами, и тех, кто их ловит, в народе их называют крысолов".

По сюжету события фильма разоварачиваются в 2032 году, после войны между гибридными людьми и обычными смертными ("крысоловами").

Продюсеры фильма - Бондарчук и Рубен Дишдишян. Выход фильма запланирован на 2023 год.