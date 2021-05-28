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Почти 30% россиян посещают театры и музеи хотя бы раз в неделю

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Более четверти россиян (29%) ходят в театры, музеи и на выставки не реже одного раза в неделю, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в пятницу в "Интерфакс".

Результаты исследования показывают, что больше всех проводить та времяк предпочитает молодежь в возрасте 18-24 лет (38%), среди сограждан 25-34 лет так досуг проводят 26% опрошенных.

КультураПятая часть россиян никогда не была в театреЧитать подробнее

Среди сограждан в возрасте от 60 лет и старше театры, музеи и выставки посещает не реже одного раза в неделю почти каждый четвертый (24%), отмечают социологи.

Согласно данным ВЦИОМ, почти три четверти сограждан (71%) не могут сказать, что регулярно ходят в театры, музеи или на выставки.

Всероссийский инициативный опрос был проведён 18 мая 2021 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

ВЦИОМ

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